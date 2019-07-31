قرقاش: قطر تعمق أزمتها وشق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران مستحيل

أكّد وزير الدوبة ​الإمارات​ي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، "أنّني لا أقلق على العلاقة الاستراتيجيّة الّتي تجمعنا ب​السعودية​ الشقيقة، وأعلم كم هي تترسّخ كلّ يوم على المستويات كافّة"، لافتًا إلى أنّ "ما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلاميّة طائشة، يديرها المال والمرتزقة وينأي عنها المواطن القطري ويعاني منها".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "شقّ الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو ​إيران​ أو غيرهما مستحيل، والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أنّ تحالفنا تَعزّز عبر التضحيات وتعمَّق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات"، مبيّنًا أنّ "في خضمّ ذلك، آسف على من يدير سياسة قطر ويعمّق محنتها".