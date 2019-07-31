وزير دفاع جنوب السودان: صعوبات تواجه تنفيذ الترتيبات الأمنية

أعلن وزير الدفاع ب​جنوب السودان​، كوال منيانق جووك "وجود صعوبات تحول دون إمكانية نجاح ​الحكومة​ والمعارضة في تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها ضمن اتفاق السلام بين الجانبين، خصوصا المتعلقة منها بتجميع قوات الطرفين"، مشيراً إلى أن "هناك صعوبة كبيرة في إمكانية نجاح الأطراف في الحكومة والمعارضة في تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، خلال الأشهر الأربعة المتبقية من عمر الفترة ما قبل الانتقالية".

وفلت إلى أن "إيصال المواد الغذائية الخاصة بقوات الحكومة والمعارضة سيكون شبه مستحيل في الأشهر الثلاث المقبلة"، مشيرا إلى أن "الفترة المتبقية لن تكفي لتنفيذ كافة بنود اتفاق السلام"، مضيفاً "هناك حاجة لمزيد من الثقة وتوفير الإرادة حتى تتمكن الأطراف من تجاوز تلك المعضلات، وتنفيذ ما يمكن تنفيذه من بنود خلال الأشهر الأربعة المتبقية قبيل ​تشكيل الحكومة​ في تشرين الثاني المقبل".