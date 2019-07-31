قائد فرقاطة بريطانية: إيران تحاول اختبار عزيمة البحرية الملكية

لفت قائد فرقاطة بريطانية نشرت في ​الخليج​ لمواكبة ​السفن​ التي ترفع علم بريطانيا لدى عبورها ​مضيق هرمز​ ​وليام كينغ​ إلى أن "​إيران​ تحاول على ما يبدو اختبار عزيمة البحرية الملكية"، مشيراً إلى أنه "أجرى خلال 27 يوما 85 اتصالا مع ​القوات​ الإيرانية غالبا ما أدت إلى "تحذيرات متبادلة" عبر الجهاز اللاسلكي".

وأشار إلى أن "ذلك يعطي فكرة عن الحدة وإنه ربما أكثر مما شهدناه في الآونة الأخيرة ويبدو أن الإيرانيين مصممون على اختبار عزيمتنا وردة فعلنا في أغلب الأحيان"، لافتاً إلى أنه "سيدعون ربما أن وجودنا في المنطقة غير شرعي، على الرغم من أننا نتواجد بكل قانونية في مياه دولية وقد يرسلون باتجاهنا زوارق سريعة لاختبار إلى أي حد سنصل في تحذيراتنا".