لفت قائد فرقاطة بريطانية نشرت في الخليج لمواكبة السفن التي ترفع علم بريطانيا لدى عبورها مضيق هرمز وليام كينغ إلى أن "إيران تحاول على ما يبدو اختبار عزيمة البحرية الملكية"، مشيراً إلى أنه "أجرى خلال 27 يوما 85 اتصالا مع القوات الإيرانية غالبا ما أدت إلى "تحذيرات متبادلة" عبر الجهاز اللاسلكي".
وأشار إلى أن "ذلك يعطي فكرة عن الحدة وإنه ربما أكثر مما شهدناه في الآونة الأخيرة ويبدو أن الإيرانيين مصممون على اختبار عزيمتنا وردة فعلنا في أغلب الأحيان"، لافتاً إلى أنه "سيدعون ربما أن وجودنا في المنطقة غير شرعي، على الرغم من أننا نتواجد بكل قانونية في مياه دولية وقد يرسلون باتجاهنا زوارق سريعة لاختبار إلى أي حد سنصل في تحذيراتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد فرقاطة بريطانية: إيران تحاول اختبار عزيمة البحرية الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.