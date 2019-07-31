وزير خارجية ألمانيا: لن نشارك بالعملية الأميركية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الألمانية ​هايكو ماس​، أنّ "​ألمانيا​ لن تشارك في المبادرة الأميركية لإطلاق عمليّة بحريّة لتأمين الملاحة في ​مضيق هرمز​"، مؤكّدًا "ضرورة التركيز على تفادي التصعيد في المنطقة".

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