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تأشيرة مجانية إلى سريلانكا لمواطني 50 دولة

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تعتمد سريلانكا على السياحة بشكل كبير أعلنت سريلانكا أنها ستمنح تأشيرة مجانية عند الوصول لمدة شهر واحد لسائحين من حوالي 50 دولة، في أحدث محاولة لإحياء صناعة السياحة المربحة في الدولة التي تضررت بشدة جراء تفجيرات عيد الفصح الماضي.

وقال وزير السياحة جون أمارتونغا إن السائحين أو الزائرين لأغراض العمل يستطيعون الحصول على تأشيرة مجانية فور وصولهم أو عبر الإنترنت.

وسيكون الإجراء سار لمدة ستة أشهر، ابتداء من يوم غد الخميس.

وتشمل قائمة الدول المشمولة بقرار الفيزا المجانية: تايلاند، دول الاتحاد الأوروبي، أميركا، أستراليا، كوري الجنوبية، كندا، سنغافورة، نيوزيلندا، ماليزيا، سويسرا، كبموديا، الدنمارك، السويد، النروج، فنلندا، آيسلندا، روسيا.

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وانخفض عدد السياح إلى سريلانكا بشكل حاد بعد الهجمات الانتحارية المنسقة، والتي استهدفت فنادق وكنائس.

وأسفرت التفجيرات عن مقتل أكثر من 250 شخصا، واُتهم متطرفون إسلاميون بالوقوف وراءها.

وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه إن بلاده آمنة الآن للسياح، وقد عاد الوضع الأمني إلى طبيعته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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