تأشيرة مجانية إلى سريلانكا لمواطني 50 دولة

وقال وزير السياحة جون أمارتونغا إن السائحين أو الزائرين لأغراض العمل يستطيعون الحصول على تأشيرة مجانية فور وصولهم أو عبر الإنترنت.
وسيكون الإجراء سار لمدة ستة أشهر، ابتداء من يوم غد الخميس.
وتشمل قائمة الدول المشمولة بقرار الفيزا المجانية: تايلاند، دول الاتحاد الأوروبي، أميركا، أستراليا، كوري الجنوبية، كندا، سنغافورة، نيوزيلندا، ماليزيا، سويسرا، كبموديا، الدنمارك، السويد، النروج، فنلندا، آيسلندا، روسيا.
وانخفض عدد السياح إلى سريلانكا بشكل حاد بعد الهجمات الانتحارية المنسقة، والتي استهدفت فنادق وكنائس.
وأسفرت التفجيرات عن مقتل أكثر من 250 شخصا، واُتهم متطرفون إسلاميون بالوقوف وراءها.
وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه إن بلاده آمنة الآن للسياح، وقد عاد الوضع الأمني إلى طبيعته.
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