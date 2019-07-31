شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: مؤتمر الشباب يؤسس لعهد جديد يستمع فيه الرئيس لجيل المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة منال ماهر الجميل، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن مؤتمر الشباب يعد بمثابة تعزيز لقدرة الدولة فى تأسيس ركائز الحكم الجيد فى مصر، لاسيما نسخته السابعة حيث يرتكز على 3 محاور أولها مشاركة الشباب وإطلاعهم على كافة الموضوعات الساخنة فى الدولة من خلال إتاحة توجيه الأسئلة التى تدور فى أذهانهم فى كافة المجالات ليستمع إليها الرئيس ويجيب عليها جميعا، وهى سابقة تؤسس لكيف "يستمع الرئيس للشباب وكيف يؤخذ بتوصياتهم فى شتى المجالات".

وأضافت الجميل، لـ"الخليج 365"، أن مؤتمر الشباب يأتى دعما لركائز حقوق الإنسان فى مصر، حيث يؤسس لعهد جديد يستمع فيه الرئيس ويستجيب إلى مطالب واقتراحات جيل المستقبل "الشباب".

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ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الركيزة الثانية التى يعززها مؤتمر الشباب، تتمركز فى الشفافية، وذلك من خلال استعراض كيفية صناعة القرارات والسياسيات فى كافة المناحى، الأمر الذى يعد يمثل نوع جديد من المكاشفة والشفافية والأخذ برأيهم، فيما تتمثل الركيزة الثالثة فى المسألة وذلك من خلال سن سنه حميدة بوضع الحكومة فى منحى المسألة من جانب الشباب لكى يطمئنوا إلى كيفية إدارة شئون الدولة.

وأشارت النائبة منال ماهر الجميل، إلى أن الركائز الثلاث المتمثلة فى "المشاركة"، "المسأله"، "الشفافية" هى من ركائز الحكم الجيد التى يرسيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدة أيضا بنموذج محاكاة الدولة المصرية التى تجعل الشباب يشعر بالمسئولية بصنع القرارات فى ضوء المعطيات المحددة.

وأكدت البرلمانية، أهمية عقد النسخة السابعة لمؤتمر الشباب فى العاصمة الإدارية واصفة أياها بـ"الناجحة"، حيث أنها تؤسس لمساحة ثقة بين الدولة والشباب، لاسيما برؤيته على الانجازات على أرض الواقع لتدحض الشائعات التى كانت تردد سابقًا حول إمكانية قيام الدولة المصرية بإنجاز مشروع العاصمة الإدارية فى الوقت المحدد، بقولها : "زيارة الإنجازات تعزز الانتماء للدولة وتزيد ثقة الشباب فيما تصنعه".