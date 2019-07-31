شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السرقة عرض مستمر.. قناة الشرق الإخوانية تسطو على أغنية لحماقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت قناة الشرق الإخوانية والتى يترأس مجلس إدارتها الهارب أيمن نور السرقة، إذ سطت اليوم على أغنية "يا غربة" غناء محمد حماقى وتأليف الكلمات أيمن بهجت قمر وتلحين محمد يحيى. Advertisements وأذاعت القناة الأغنية بالمخالف للقوانين الدولية ووضع مشاهد مصحوبة بإذاعة الأغنية وهو الأمر الذى يؤكد إصرار هذه القناة التابعة لجماعة الإخوان فى سرقة المحتوى والمضمون المصرى دون وجه حق. ولا تتوقف سرقات جماعة الإخوان عند هذا المسلسل، حيث سبق وأن سرقت أيضا مسلسل "سكة الهلالى"، للفنان يحيى الفخرانى، وكذلك الواقعة الشهيرة للقناة الإرهابية لسرقة مسلسل "كفر دلهاب"، والذى تدور الأحداث فى أحد العصور القديمة في أحد الكفور التي تقع في قرية تدعى كفر دلهاب، حيث عادت روح قتيلة لتنتقم من القرية، وتتم الاستعانة بالطبيب سعد "يوسف الشريف" للوصول إلى القتلة، وبعد ذلك يتبين لنا أن الأحداث الغريبة التي شهدتها البلدة كانت من تدبير الطبيب سعد انتقامًا لموت والدته، التي تسبب بموتها عمه بهاء الدين "محمد رياض"، ولم تنتبه القناة الإخوانية أنها تعرض لمحتوى يمثل إسقاطًا لظلم الجماعة الإرهابية التي يجسدها في المسلسل شخصية بهاء الدين، الذي أفسد في الكفر، ونشر الظلم والكراهية والضغينة في البلدة.

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