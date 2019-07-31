شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية قوة ناعمة لمصر داخل إفريقيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، أن مشاركة الشباب الإفريقى فى مؤتمر الشباب خطوة جيدة للغاية نحو التواصل مع القارة السمراء من ناحية واستخدام القوة الناعمة كوسيلة للترويج لمصر داخل القارة السمراء، حيث يعد الشباب بمثابة سفراء لمصر داخل إفريقيا.

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أضافت عبد العزيز أن تخريج أول دفعة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة يأتى بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، لافتة إلى أن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو علاقات أقوى وأفضل مع مختلف دول القارة السمراء فى الوقت الحالى.

وأكدت عبد العزيز، أن التبادل الطلابى بين دول القارة السمراء يعزز ويدعم العلاقات بين دول إفريقيا ويزيد من التعاون فى مختلف القطاعات، موضحة أن مؤتمرات الشباب التى تعقدها مصر بصفة دورية تمثل تحديا محليا وإقليميا كبيرا ساعد كثير فى تغيير لغة الحوار بين الشباب فى مصر والقارة السمراء.