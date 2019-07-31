صناعة الأسمنت في مصر.. تاريخ عريق وحاضر يتدهور (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
تواجه صناعة الأسمنت في مصر عدة أزمات متلاحقة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وهو ما ظهر بشكل واضح على الشركات خلال الشهور الأخيرة.
ويرصد الخليج 365 خلال الفيديوجرافيك التالي قصة صناعة الأسمنت في مصر، وأبرز التحديات التي تواجهها في الفترة الأخيرة، وجهود الحكومة لحلها.
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