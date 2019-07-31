الملك عبدالله يؤكد لكوشنر ضرورة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

شدد الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني، لكبير مستشاري البيت الأبيض، جارد كوشنر، المسئول عن "صفقة القرن"، ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان، بأن الملك عبد الله استقبل، اليوم الأربعاء، في قصر الحسينية، كوشنر، كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث بحثا الجهود المبذولةلحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأعاد العاهل الأردني، حسب البيان، "التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق
ويقوم كوشنر منذ الأربعاء بجولة إلى الشرق الأوسط يتوقع أن تشمل كلا من الأردن وإسرائيل ومصر والسعودية والإمارات وقطر.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أكد أن جولة كوشنر تأتي في إطار مساعي الولايات المتحدة لتحقيق انضمام دول المنطقة، خاصة في الخليج، إلى خطة الولايات المتحدة الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن"، التي يعمل صهر ترامب عليها منذ أكثر من عامين.
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