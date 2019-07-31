بالفيديو.. شرطة هونج كونج تواجه المتظاهرين بالأسلحة

عاد العنف من جديد في هونج كونج في اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين

احتجاجًا على اعتزام الحكومة إقرار مشروع قانون يسمح لسلطات الإقليم _ هونج كونج _ بتسليم المشتبه بهم والمطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك.

ومنذ اندلاع المظاهرات، والمقاطعة تشهد حالة من العنف بين قوات الشرطة والمتظاهرين

وكانت آخر التطورات تشهير الأسلحة من جانب الشرطة في وجه المتظاهرين، في حالة من الرعب تسود الموقف.

ونقلت قناة بي بي سي البريطانية لقطات تعرض فيها ما حدث بين الشرطة والمتظاهرين.

نعرضها لكم في الفيديو التالي :

Advertisements

شاهد الفيديو