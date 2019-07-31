عاد العنف من جديد في هونج كونج في اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهريناحتجاجًا على اعتزام الحكومة إقرار مشروع قانون يسمح لسلطات الإقليم _ هونج كونج _ بتسليم المشتبه بهم والمطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك.
ومنذ اندلاع المظاهرات، والمقاطعة تشهد حالة من العنف بين قوات الشرطة والمتظاهرينوكانت آخر التطورات تشهير الأسلحة من جانب الشرطة في وجه المتظاهرين، في حالة من الرعب تسود الموقف.
ونقلت قناة بي بي سي البريطانية لقطات تعرض فيها ما حدث بين الشرطة والمتظاهرين.
نعرضها لكم في الفيديو التالي :
شاهد الفيديو
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شرطة هونج كونج تواجه المتظاهرين بالأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.