روسيا تستعد لتنفيذ أكبر عملية إنزال جوي في التاريخ الحديث

تستعد روسيا للقيام قريبا بأكبر عملية إنزال جوي في التاريخ الحديث، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن "قوات المظلات ستنفذ قريباً أكبر عملية إنزال جوي وذلك خلال تدريباتها المندرجة في إطار مناورة "سينتر 2019" الاستراتيجية".

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وأضاف البيان أن "الخطة تتضمن إنزال المظليين في منطقة جبلية سهلية ولن يعرف المظليون وطيارو الطائرات التي تنقلهم مكان الإنزال حتى اللحظة الأخيرة ومن ثم قيامهم بمهاجمة وتدمير منشآت العدو الافتراضي كالمطار العسكري الميداني" .

يذكر أن آخر عملية إنزال جوي كبيرة نفذت عام 1981 ، بمشاركة 100 ألف عسكري من جميع أفرع القوات المسلحة تقريباً.