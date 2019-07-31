السودان.. تأجيل محاكمة البشير بتهم الفساد إلى أغسطس

ستبدأ محاكمة الرئيس السودانيّ المعزول عمر البشير في أغسطس بتهم الفساد، على ما قال محاميه بعد أن تعذر نقل البشير اليوم إلى مقر المحاكمة في وسط الخرطوم لأسباب أمنية.
وقال محاميه هشام الجعلي: "اليوم كان أولى جلسات محاكمة البشير، لكن السلطات تعذر عليها نقله للمحاكمة لأسباب أمنية لذا قام القاضي بإبلاغنا أن المحاكمة ستبدأ في 17 أغسطس".
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وكانت السلطات السودانية سمحت للبشير المسجون في كوبر، ولشقيقه عبدالله المتهم في قضايا فساد، بحضور مراسم جنازة والدتهما هدية محمد الزين (92 عاماً)، التي توفيت بمستشفى علياء العسكري في الخرطوم، وذلك على الرغم من مطالبة العديد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي السلطات، بعدم السماح للبشير بحضور مراسم الدفن.
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