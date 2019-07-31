"الناتو": لم نتلق طلباً لبدء مهمة في "هرمز"

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، إن الحلف العسكري لم يتلق طلباً رسمياً لبدء مهمة في مضيق هرمز. واقترحت الولايات المتحدة تعزيز الجهود لحماية الممر الحيوي لنقل النفط في وقت يشهد توتراً متزايداً بين واشنطن وطهران. اقرأ أيضاً... ألمانيا: سنفكر بالمشاركة في المهمة البحرية الأوروبية في "هرمز"

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