كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زراعة 353 مليون شجرة فى يوم واحد بأثيوبيا لمواجهة التغير المناخى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُجريت أكبر عملية استزراع على الإطلاق فى أثيوبيا، حيث تمت زراعة 353،633،660 شجرة في يوم واحد.

ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم"، أنه في 29 يوليو، شارك الآلاف من المواطنين في جميع ولايات الدولة الأفريقية في هذه المزرعة الضخمة، في إطار مشروع التراث الأخضر.

وقدّم وزير الابتكار والتكنولوجيا جيتاهون ميكوريا، تقريراً عن الرقم النهائي في حسابه على موقع تويتر، وأضاف أنه تم تجاوز الهدف الأولي، والذي كان 200 مليون شجرة، بالإضافة إلى ذلك، فرضت البلاد علامة تجارية جديدة من غرس الأشجار في يوم واحد بفوزها على الهند، التي فازت في عام 2017 بسجل جينيس بـ 66 مليون.

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وتمّ دمج هذه الإجراءات في برنامج حكومي يخطط لزراعة 4 مليار شجرة في موسم الأمطار الحالي، لحماية النظام البيئي وتعزيز ثقافة إيكولوجية وطنية.

وكان الهدف العام للمشروع هو مواجهة آثار إزالة الغابات وتغير المناخ، في بلد معرض للجفاف، بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، كان غطاء الغابات في إثيوبيا 4% فقط في 2000، مقارنة بـ 35% في القرن السابق.

ويضاف إلى ذلك حقيقة أن الأشجار، ذات الأهمية الكبرى في الدولة، يتم تدميرها باستمرار نتيجة لنمو المستوطنات البشرية والعدد الكبير من النازحين.