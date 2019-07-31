كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلطة الاحتلال توافق على بناء 6 آلاف منزل للمستوطنين و700 للفلسطينيين بالضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستقوم إسرائيل ببناء 6000 منزل جديد للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة- وهي خطوة شجبها القادة الفلسطينيون بأنها تظهر "العقلية الاستعمارية" لإسرائيل، ولكن في خطوة نادرة، وافقت أيضًا على تصاريح لـ 700 منزل للفلسطينيين.

واستعدت واشنطن لإعلان الأربعاء، الذي تم إجراؤه قبل زيارة مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط وصهره جاريد كوشنر لاستكشاف آفاق خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية، ولا تزال تفاصيل الخطة غامضة.

ورفضت القيادة الفلسطينية الدبلوماسية الأمريكية، قائلة إن إدارة ترامب منحازة لإسرائيل.

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وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أنه بإمكان إسرائيل ضم مستوطناتها في الضفة الغربية- في تحد للقوى العالمية التي تعتبر الجيوب غير شرعية.

وتتركز معظم المستوطنات في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، والتي تخضع لاتفاقيات أوسلو المؤقتة للسلام في عام 1993 تحت سيطرة إسرائيل الكاملة.

ويسعى الفلسطينيون إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي تم الاستيلاء عليها في الشرق الأوسط عام 1967 وإقامة دولتهم في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وقال مسؤولون إسرائيليون يوم الأربعاء، إن حكومة نتنياهو وافقت على تصاريح ل 6000 منزل جديد للمستوطنين و 700 منزل جديد للفلسطينيين في المنطقة (ج) فيما وصفوه بأنه محاولة لكبح جماح البناء.