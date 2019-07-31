كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنظيم داعش الإرهابي يتبنّى هجومين في نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تنظيم داعش عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، مسؤوليته عن سقوط أكثر من 40 جندياً بين قتيل وجريح، في هجومين منفصلين أمس الثلاثاء، بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.

وقال التنظيم إن مسلحيه هاجموا موقعاً عسكرياً في باجا وقتلوا 15 جندياً على الأقل، ثم شنوا هجوماً آخر على ثكنة للجيش في بلدة بنشيك، أدى إلى سقوط نحو 25 جندياً آخرين بين قتيل وجريح.

وقال سكان محليون ومصادر عسكرية، إن اشتباكات وقعت بين مقاتلين وجنود في الولاية يومي الإثنين والثلاثاء.

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ولم يرد متحدث باسم الجيش على مكالمات هاتفية لطلب تعليق.

وقُتل أكثر من 30 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009 خلال تمرد الإسلاميين المتشددين.

وفي مطلع الأسبوع، لقي 65 شخصاً على الأقل حتفهم في بورنو، وهي مهد حركة التمرد، عندما هاجم متشددون مدنيين عائدين من جنازة.