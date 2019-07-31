كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكين: المحادثات التجارية الأخيرة مع واشنطن بناءة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم المفاوضون الصينيون والأمريكيون جولة قصيرة من المحادثات التجارية اليوم الأربعاء، والتى وصفتها بكين بأنها "بناءة"، بما في ذلك مناقشة شراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية واتفاق على معاودة عقدها في سبتمبر.

ووصلت أول محادثات تجارية وجها لوجه منذ الاتفاق على الهدنة من الحرب التجارية الشهر الماضي إلى عشاء عمل يوم الثلاثاء في فندق فيرمونت بيس التاريخي في شنغهاي واجتماع لمدة نصف يوم اليوم الأربعاء، مع الممثل التجاري روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان بعد فترة وجيزة من مغادرة الوفد الأمريكى شنغهاى: "تبادل الجانبان، وفقًا للإجماع الذي توصل إليه الزعيمان في أوساكا، تبادلًا صريحًا وفعالًا للغاية وبناءً وعميقًا حول القضايا التجارية والاقتصادية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك". .

وقال البيان، إن المفاوضين ناقشوا المزيد من المشتريات الصينية للمنتجات الزراعية من الولايات المتحدة، والتي أصبحت موضع خلاف بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إن الصين لم تنفذ المشتريات الموعودة.