كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار رئيس الوزراء البريطاني ينقل رسالته بشأن "البريكست" في بروكسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث حكومي اليوم الاربعاء أن مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، في أوروبا موجود في بروكسل لنقل رسالة الزعيم البريطاني بأن البلاد ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر "مهما كانت الظروف".

وقال المتحدث: "أن ديفيد فروست كان يعقد اجتماعات تمهيدية مع المسؤولين الرئيسيين وأن ينقل رسالة رئيس الوزراء شخصيا بأن "المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما كانت الظروف".

وأضاف: "سنعمل بنشاط من أجل التوصل إلى صفقة ولكن يجب إلغاء الدعم الخلفي.

وقال المتحدث "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، فسيتعين علينا بالطبع مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".