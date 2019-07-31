كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحذر من محاولة زرع الفتنة بشأن بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عقب محادثاته مع نظرائه من رابطة دول جنوب شرق آسيا في اجتماع سنوي للكتلة المكونة من عشرة أعضاء، التزام بكين بإبرام مدونة لقواعد السلوك مع الآسيان تحكم بحر الصين الجنوبي، والتي ستجعل المنطقة المتنازع عليها أكثر استقرارا.
وقد جذبت مطالبات الصين العدوانية في بحر الصين الجنوبي، التي تحمل ثلث الشحن العالمي، توبيخًا من الولايات المتحدة وأصبحت نقطة جذب للمنطقة، حيث تداخلت أجزاء من البحر مع مطالبات أعضاء الآسيان فيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي.
واندلعت التوترات من جديد بعد أن صدمت القوارب البحرية الصينية قوارب الصيد الفلبينية واتهمت فيتنام الصين بانتهاك سيادتها بالتدخل في أنشطة النفط والغاز البحرية في المياه المتنازع عليها.
وأوضح وانغ اليوم الأربعاء إن بكين ورابطة دول جنوب شرق آسيا يمكنهما تسوية النزاعات دون أي تدخل.
وعندما سئل عن تورط الولايات المتحدة، قال: "نعتقد أنه يجب على الدول غير الإقليمية ألا تضخم عن عمد هذه الاختلافات أو النزاعات.. وبدلًا من ذلك، يتعين عليهم دعم جهود الصين والآسيان في معالجة هذه الاختلافات بشكل صحيح".
وأضاف أن الصين والآسيان تهدفان إلى اختتام المحادثات حول مدونة قواعد السلوك في غضون ثلاث سنوات أو حتى قبل ذلك، والتي لن تدير فقط النزاعات بشكل أكثر فعالية ولكن تضمن حماية حقوق الدول غير الإقليمية في المياه.