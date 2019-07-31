كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحذر من محاولة زرع الفتنة بشأن بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الصين اليوم الأربعاء الدول الخارجية من أي محاولة لزرع الخلاف بين بكين ودول جنوب شرق آسيا من خلال إثارة الخلافات حول بحر الصين الجنوبي، قائلة إن الخلافات يمكن حلها سلميا بين الأطراف المتأثرة نفسها.

كما أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عقب محادثاته مع نظرائه من رابطة دول جنوب شرق آسيا في اجتماع سنوي للكتلة المكونة من عشرة أعضاء، التزام بكين بإبرام مدونة لقواعد السلوك مع الآسيان تحكم بحر الصين الجنوبي، والتي ستجعل المنطقة المتنازع عليها أكثر استقرارا.

وقد جذبت مطالبات الصين العدوانية في بحر الصين الجنوبي، التي تحمل ثلث الشحن العالمي، توبيخًا من الولايات المتحدة وأصبحت نقطة جذب للمنطقة، حيث تداخلت أجزاء من البحر مع مطالبات أعضاء الآسيان فيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي.

واندلعت التوترات من جديد بعد أن صدمت القوارب البحرية الصينية قوارب الصيد الفلبينية واتهمت فيتنام الصين بانتهاك سيادتها بالتدخل في أنشطة النفط والغاز البحرية في المياه المتنازع عليها.

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