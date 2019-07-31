شاب معتقل يحاول الهروب من ابتدائية طنجة..تخلص من الأصفاد وقفز من النافذة- التفاصيل

تسببت محاولة هروب شاب معتقل، اليوم الأربعاء، من داخل المحكمة الابتدائية بطنجة، إلى إصابته بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس والأطراف.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم 24″ أن الشاب في عقده الثاني، استطاع التخلص من الأصفاد في غفلة من حراس الأمن، وتوجه نحو الطابق الثاني للمحكمة، حيث قفز من نافذة إحدى القاعات، ما تسبب له في إصابة بليغة على مستوى الرأس وكدمات في الأطراف، جرى نقله على إثرها إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس.

وأفاد مصدر طبي للموقع ذاته، أن الشاب يخضع في هذه اللحظات للكشف بالطبي بواسطة جهاز الفحص بالأشعة، لتحديد حجم الضرر الناتج على إصابته في الرأس.