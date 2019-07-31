الملك يطلق اسم عبد الرحمان اليوسفي على الدفعة الجديدة من الضباط ويؤكد: كونوا في مستوى هذا الاسم

ترأس الملك محمد السادس، قبل قليل، بساحة مشور القصر الملكي بمدينة تطوان، حفل أداء القسم من طرف 1839 ضابطا متخرجا من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، وكذا الضباط الذين ترقوا في رتبهم ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية.

وأطلق الملك اسم الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي على الفوج الجديد من الضباط لهذه السنة.

وقال الملك، في كلمته أمام الضباط، إن قراره جاء لكون اليوسفي “يتقاسم معنا ومع الملكين الراحلين الحسن الثاني ومحمد الخامس نفس المبادئ الثابتة في حب الوطن، والتشبث بمقدسات الأمة وبالوحدة الترابية للمملكة، والدفاع عن مصالحها العليا”.

وأضاف الملك أنه “يعتز بما يجمعه باليوسفي شخصيا من روابط قوية ووطيد وعطف خاص متبادل”، وتابع الملك مخاطبا الضباط الجدد “كونوا رعاكم الله في مستوى ما يجسده هذا الإسم من معاني الاستقامة والالتزام والثبات على المبادئ والغيرة الوطنية الصادقة بشعاركم الخالد الله الوطن الملك”.