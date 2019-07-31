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رسميا.. الـ”الطاس” تصدر قرارها.. رفضت دفوعات الوداد وقرار الـ”كاف” وأجلت دفوعات الترجي للحكم الأخير – وثيقة

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عثمان رضى 0 تبليغ

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رسميا.. الـ”الطاس” تصدر قرارها.. رفضت دفوعات الوداد وقرار الـ”كاف” وأجلت دفوعات الترجي للحكم الأخير – وثيقة – اليوم 24
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