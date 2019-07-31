بسبب خلاف عائلي.. أربعيني يختطف امرأة في الدارالبيضاء ويحتجزها!

تمكنت عناصر الأمن الوطني في منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي في مدينة الدارالبيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 44 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف، والاحتجاز باستعمال العنف وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار هاتفي، مؤداه قيام المشتبه فيه بتعريض سيدة للاختطاف تحت التهديد باستعمال العنف، وذلك بسبب خلافات سابقة مع أفراد أسرتها، إذ تم على الفور القيام بعمليات أمنية مكثفة، مكنت من رصد وجود المشتبه فيه، وتوقيفه في حي “دوار بيه” في منطقة عين السبع الحي المحمدي، فضلا عن تحرير الضحية قبل أن تتعرض لأي اعتداء جسدي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا تحديد الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والملابسات، والظروف المحيطة بها.