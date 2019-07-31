الأمير هاري سينجب "طفلين كأقصى حدّ"... من أجل البيئة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الأمير البريطاني، دوق ساسكس، هاري، عن نيّته وزوجَتَه ميغان عدم إنجاب ما يزيد عن طفلين "كحدِّ أقصى"، على حدّ تعبيره في مقابلة أجريت معه في مجلّة "فوغ" البريطانيّة، موضحًا أنّ السّبب في هذا القرار يعود إلى مخاوف تتعلق بالبيئة والقضايا الّتي تهدّد المناخ والكرة الأرضيّة.

وجاء إعلان الأمير ضمن مقابلة أجرتها معه المتخصّصة في العلوم الأساسيّة، الدّكتورة جين جودال، أمس الثلاثاء، لنشرها في عدد شهر أيلول/ سبتمبر من مجلّة "فوغ" الّذي تولّت دوقة ساسكس، ميغان، رئاسة تحرير بصورة شرفيّة، بحسب ما ذكره موقعه "دويتشه فيله" الألمانية.

وناقشت الدكتورة جودال الأمير هاري في حوارها حول القضايا المتعلقة بالبيئة والمسؤولية والتغير المناخي، وخلاله قال هاري، الّذي استقبل وزوجته ميغان ابنهما الأوّل آرتشي في أيار/ مايو الماضي، إن الأبوة عززت من "تواصله وحبه للطبيعة"، وأنّه ينوي إنجاب أكثر من طفل، وعندها قاطعته المحاورة لتطالبه بعدم إنجاب "الكثير"، ليؤكّد هاري معها على أنّه ينوي إنجاب "اثنين كأقصى حدّ".

وأعرب الأمير عنه مخاوفه شأن البيئة بالنسبة للأجيال المقبلة، مؤكّدًا على اتفاقه مع محاورته على أنّ وضع البيئة "مخيف بالفعل"، متسائلًا: "كم دليلًا يجب أن تقدمه لنا الطبيعة قبل أن نتعلم أو نقوم بإيقاظ أنفسنا لرؤية الضرر والدمار الذي نسببه؟".

وعرف الأمير هاري بنشاطه في قضايا البيئة، وكان قد أطلق قبل ثلاثة أشهر بالتّعاون مع منصّة "نتفليكس" للمحتوى التّرفيهي والوثائقي عبر الإنترنت، مسلسلًا تلفزيونيًّا جديدًا يشارك فيه وليّ العهد البريطانيّ، الأمير تشارلز، والد الأمير هاري، مع ابنه الثاني الأمير وليام، تحت عنوان "أور بلانت" أي "كوكبنا" والذي يدور حول التّغيّرات المناخيّة والجهود لمكافحتها.