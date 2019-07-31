ارتفاع قيمة الشيكل وانخفاض العملات الأجنبية المركزية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استمر تراجع الدولار واليورو، صباح اليوم الأربعاء، على خلفية تقديرات بأن بنك إسرائيل سيواصل تقليل تدخله في سوق العملات الأجنبية.

وتراجع الدولار بـ0.75% ليصل إلى 3.47 شيكل، وهو أدنى مستوى له منذ سنة ونصف، أما اليورو فقد خسر 0.7% من قيمته، وهبط إلى 3.87 شيكل، وهو أدنى مستوى له منذ سنتين.

وتبين أنه تم تسجيل ارتفاع في قيمة الشيكل مقارنة بالعملات المركزية، حيث تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% ليصل إلى 4.22 شيكل، وهو أدنى مستوى له منذ 25 عاما. أما الدولار الكندي فقد تراجع بنسبة 0.5% ليصل إلى 2.64 شيكل، بينما تراجع الفرانك السويسري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3.5 شيكل، كما تراجع الين الياباني بنسبة 0.5% ليصل سعر 100 ين إلى 3.44 شيكل.

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ومنذ مطلع العام 2018، ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8% مقابل سلة العملات الأجنبية.

وبحسب الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس" فإن ارتفاع قيمة الشيكل في الأسابيع الأخيرة تنسب إلى الاختلافات في السياسة النقدية بين بنك إسرائيل وبين البنوك المركزية الأخرى في العالم، وبضمن ذلك تقليل نسبة الفائدة. وكان بنك إسرائيل قد درس مؤخرا رفع نسبة الفائدة، في الوقت الذي انتظرت فيه دائرة الأبحاث في البنك رفع نسبة الفائدة ثلاث مرات حتى نهاية العام 2020.

كما عزت التحليلات الاقتصادية ارتفاع قيمة الشيكل إلى تقليل تدخل بنك إسرائيل في سوق العملات الأجنبية، وامتناع عميد البنك الجديد، أمير يارون، عن شراء دولارات من السوق، خلافا لسابقيه في المنصب، كرنيت فلوغ وستانلي فيشر.