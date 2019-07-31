فريدمان: حكم ذاتي وليس دولة فلسطينية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن الإدارة الأميركية تؤمن بالحكم الذاتي والمدني الفلسطيني، وليس الدولة الفلسطينية.

وقال فريدمان، أحد أعضاء فريق صياغة "صفقة القرن"، في مقابلة مع شبكة الأخبار الأميركية (CNN): نحن نؤمن بالحكم الذاتي الفلسطيني، نحن نؤمن بالحكم الذاتي والمدني الفلسطيني، نعتقد أن الحكم الذاتي يجب أن يمتد حتى النقطة التي يتداخل فيها مع الأمن الإسرائيلي، إنه وضع معقد جدا".

ورفض فريدمان، في المقابلة التي بثت مساء الثلاثاء، المخاوف من أن الأمور تنزلق باتجاه حل الدولة الواحدة، وقال:" لا أعتقد أن أي شخص مسؤول في إسرائيل، يسعى من أجل حل الدولة الواحدة".

وأضاف: "لا أعتقد أن هناك بالفعل حركة سياسية جادة في إسرائيل، تسعى إلى حل الدولة الواحدة، ولا أعتقد أن أيا من الأعمال التي قامت بها إسرائيل أو نحن، خلال العامين الماضيين تقودنا إلى هذه النقطة".

وردا على سؤال إن كانت خطة كوشنر تؤيد فكرة حل الدولتين، قال:" لم نستخدم هذه العبارة، لكن هذا ليس لأننا نحاول الدفع باتجاه حل الدولة الواحدة، إن المشكلة التي نواجهها هي الموافقة المسبقة على الدولة، لأن كلمة الدولة تتشابك مع العديد من القضايا المحتملة التي نعتقد أنها تلحق الضرر بنا لاستخدام هذه العبارة".