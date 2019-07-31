"تويتر" تحظر حساب السفارة الروسية في دمشق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الخارجية الروسية اليوم، الأربعاء، أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حظر صحفة السفارة الروسية لدى دمشق، مطالبة برفع الحظر "على وجه السرعة".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزارة الخارجية قولها، إن موقع تويتر أقدم على حظر صفحة السفارة الروسية لدى دمشق "دون تقديم أي توضيحات بهذا الشأن".

وأضافت أن موسكو تعتبر هذا الإجراء بأنه "رقابة وانتهاك لحرية الصحافة"، وتطالب برفع الحظر على وجه السرعة، وفق المصدر نفسه.

من جانبها، ذكرت سفارة روسيا لدى جنوب إفريقيا، في بيان، أن "تويتر" حجبت حساب السفارة في دمشق بعد أن نشر، نقلا عن الدفاع الروسية، مادة تنتقد أعمال منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في سورية.

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وعلم أن الحديث يدور عن مادة اتهم فيها رئيس إدارة العمليات العامة بهيئة أركان الجيش الروسي، الجنرال سيرغي رودسكوي، منظمة "الخوذ البيضاء" بسبب نشرها معلومات "كاذبة" من محافظة إدلب السورية.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن المنظمة المذكورة صورت شريط فيديو من شأنه أن يدعم ادعاءات بأن الطيران الروسي يستهدف منشآت مدنية في إدلب.

وقال رودسكوي إن "الخوذ البيضاء خدمت بذلك الإرهابيين المهتمين بتشويه الحقائق حول عمل العسكريين الروس في المنطقة".