شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتقالي ينعي إستشهاد عضوان في الجمعية الوطنية وصحفي والان مع التفاصيل

نعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بحزن بالغ استشهاد ناصر أحمد البابكري، عضو الجمعية الوطنية للمجلس، وحسن خميس علي المرزقي، نائب رئيس الدائرة الأمنية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، والصحفي عبدالرحمن محسن المحضار، عضو الدائرة الإعلامية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، اليوم في حادث مروري في منطقة عرقة بمديرية رضوم بمحافظة شبوة، أثناء مرافقتهم لأمين عام المجلس، أحمد حامد لملس الذي يزور المحافظة في مهمة عمل رسمية .

وقال بيان النعي، "لقد خسر الجنوب وخسر المجلس الانتقالي الجنوبي باستشهاد خميس والبابكري والمحضار من خيرة الكوادر والمناضلين، الذين عرفتهم ساحات النضال الثوري السلمي، وميادين الفداء والتضحية دفاعاً عن وطنهم وانتصاراً لقضية شعبهم التي كانوا من أوائل من حمل مشاعل الدفاع عنها".

وأضاف "إن المجلس الانتقالي الجنوبي وهو ينعي الشهداء ليستشعر حجم المصاب الكبير الذي حلّ بالوطن، ولا يملك في هذه اللحظات العصيبة، وأمام هذا المصاب الأليم، إلاّ أن يترحم على روحيهما الطاهرتين، كما يسأل المولى تعالى أن يعصم قلوب ذويهما بالصبر، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على الأخوة المصابين بالحادث" .