2019-07-31 | 16:05
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احتضنت قاعة روتانا، اليوم الاربعاء، اجتماعا للجنة المنظمة لبطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا التاسعة، وحضر الاجتماع رئيس اللجنة المنظمة نائب رئيس الاتحاد العراقي، علي جبار، والمشرف العام للبطولة، أحمد قطيشات، فضلا عن جميع الجهات المكلفة بتنظيم البطولة اداريا واعلاميا وامنيا .
واضاف جبار: "الرياضة في العراق، وخصوصا كرة القدم، تختلف كثيرا عن البلدان الأخرى، اذ توجد لدينا جماهير تعشق كرة القدم، همها الوحيد كرة القدم، لذلك يجب إسعادهم بكل شيء خصوصا على مستوى التنظيم البطولات في العراق".
واكد جبار، "شاهدنا، يوم امس، امورا كثيرة لا تسر، واهمها المنصة الخاصة بالضيوف والشخصيات والتي اربكت عملنا كثيرا وسببت لنا الإحراج مع الكثير من الشخصيات حتى من بلدان اخرى، لذلك ايها الأخوة المسؤولون في الجهات الحكومية يجب ان يكون هناك تعاون من اجل إنجاح البطولة".
على صعيد متصل، قال المشرف العام للبطولة، احمد القطيشات، "الحمدلله وجدت تعاونا كبيرا جدا من قبل الاتحاد العراقي معنا خلال هذه الفترة، وهمنا الوحيد كيف نخرج البطولة بأفضل صورة بالرغم من الاخطاء التي شخصت وسنتلافاها بإذن الله في المباريات المقبلة".
وزاد القطيشات: "وصلتني رسائل كثيرة حول افتتاح البطولة وكيفية التنظيم، والحمدلله جميعها ايجابية، فضلا عن الاشادات من أشخاص لهم بائع كبير في الرياضة، ووصفوا هذا الافتتاح بالأفضل من جميع البطولات الماضية، لذلك أصبحنا امام مسؤولية كبيرة، ويجب ان نحافظ عليها من خلال تعاوننا في اكمال البطولة بأفضل وجه".
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المنظمة لغرب آسيا تبحث تعضيد الايجابيات وتلافي سلبيات تنظيم البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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