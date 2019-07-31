اللجنة المنظمة لغرب آسيا تبحث تعضيد الايجابيات وتلافي سلبيات تنظيم البطولة

ورحب رئيس اللجنة المنظمة، علي جبار، اجمل ترحيب بجميع الحضور، وخصوصا الأخوة الأشقاء من غرب اسيا، حيث قال بحسب بيان للاتحاد، "اذا اردنا ان ننجح علينا ان نعمل بروح واحدة، من اجل تعضيد الايجابيات وتلافي السلبيات التي حدثت في افتتاح البطولة، واي شائبة تحدث في الجولات المقبلة ليست بصالحنا، بالرغم من ان الاخطاء واردة لكن يجب ان نحذر منها، ونكون اكثر تركيزا في عملنا وكل حسب عمله، وعلينا ان نترك الازدواجية بالعمل، فكل شخص يجب ان يؤدي عمله بإتقان بغية ان لا يقع بالخطأ ويعرضنا الى مشاكل نحن في غنى عنها".واضاف جبار: " الرياضة في العراق، وخصوصا كرة القدم، تختلف كثيرا عن البلدان الأخرى، اذ توجد لدينا جماهير تعشق كرة القدم، همها الوحيد كرة القدم، لذلك يجب إسعادهم بكل شيء خصوصا على مستوى التنظيم البطولات في العراق".

واكد جبار، "شاهدنا، يوم امس، امورا كثيرة لا تسر، واهمها المنصة الخاصة بالضيوف والشخصيات والتي اربكت عملنا كثيرا وسببت لنا الإحراج مع الكثير من الشخصيات حتى من بلدان اخرى، لذلك ايها الأخوة المسؤولون في الجهات الحكومية يجب ان يكون هناك تعاون من اجل إنجاح البطولة".



على صعيد متصل، قال المشرف العام للبطولة، احمد القطيشات، "الحمدلله وجدت تعاونا كبيرا جدا من قبل الاتحاد العراقي معنا خلال هذه الفترة، وهمنا الوحيد كيف نخرج البطولة بأفضل صورة بالرغم من الاخطاء التي شخصت وسنتلافاها بإذن الله في المباريات المقبلة".

وزاد القطيشات: "وصلتني رسائل كثيرة حول افتتاح البطولة وكيفية التنظيم، والحمدلله جميعها ايجابية، فضلا عن الاشادات من أشخاص لهم بائع كبير في الرياضة، ووصفوا هذا الافتتاح بالأفضل من جميع البطولات الماضية، لذلك أصبحنا امام مسؤولية كبيرة، ويجب ان نحافظ عليها من خلال تعاوننا في اكمال البطولة بأفضل وجه".

