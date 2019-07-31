فهد طالب يغادر عش الصقور بعد 10 سنوات من الوفاء

اعلن حارس مرمى نادي القوة الجوية، فهد طالب، مغادرة فريق الصقور في الانتقالات الصيفية الجارية بعدما قضى 10 اعوام مع "الازرق".

ونشر طالب عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" قائلاً، "عشر سنوات مضت قضيتها مخلصاً للشعار الذي حملته بكل امانة على صدري، حصلت مع الصقور على اجمل واغلى البطولات والالقاب، لازالت ذاكرتي تحتفظ بهتافات العشاق (فهد فهد طيارة) ولم ابخل في يوم ما على الجمهور الازرق بشيء، بل افتخر باني في يوم من الايام كنت سبباً في سعادتهم وكانوا هم سبب في تألقي".



وتابع "الان وصلت لطريق الفراق مع الزُرق بسبب عدم رغبة المدرب ايوب التجديد معي وها انا امام تحدٍ كبير مع نادي كبير لاثبت للجميع باني حارس مرمى احمل من الغيرة الشي الكثير على القميص الذي ارتديه.. شكراً لكم جميعاً واتمنى التوفيق للجميع".