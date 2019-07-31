- 1/2
- 2/2
2019-07-31 | 15:50
1,249 مشاهدة
اعلن حارس مرمى نادي القوة الجوية، فهد طالب، مغادرة فريق الصقور في الانتقالات الصيفية الجارية بعدما قضى 10 اعوام مع "الازرق".
ونشر طالب عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" قائلاً، "عشر سنوات مضت قضيتها مخلصاً للشعار الذي حملته بكل امانة على صدري، حصلت مع الصقور على اجمل واغلى البطولات والالقاب، لازالت ذاكرتي تحتفظ بهتافات العشاق (فهد فهد طيارة) ولم ابخل في يوم ما على الجمهور الازرق بشيء، بل افتخر باني في يوم من الايام كنت سبباً في سعادتهم وكانوا هم سبب في تألقي".
وتابع "الان وصلت لطريق الفراق مع الزُرق بسبب عدم رغبة المدرب ايوب التجديد معي وها انا امام تحدٍ كبير مع نادي كبير لاثبت للجميع باني حارس مرمى احمل من الغيرة الشي الكثير على القميص الذي ارتديه.. شكراً لكم جميعاً واتمنى التوفيق للجميع".
وتابع "الان وصلت لطريق الفراق مع الزُرق بسبب عدم رغبة المدرب ايوب التجديد معي وها انا امام تحدٍ كبير مع نادي كبير لاثبت للجميع باني حارس مرمى احمل من الغيرة الشي الكثير على القميص الذي ارتديه.. شكراً لكم جميعاً واتمنى التوفيق للجميع".
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر فهد طالب يغادر عش الصقور بعد 10 سنوات من الوفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.