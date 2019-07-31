مقتل مدني بهجوم مسلح جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل مدني بهجوم مسلح جنوبي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا، اليوم، نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة عرب جبور التابعة لمنطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد".
وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل المدني في الحال".
وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل المدني في الحال".
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