مقتل مدني بهجوم مسلح جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا، اليوم، نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة عرب جبور التابعة لمنطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل المدني في الحال".

