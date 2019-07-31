بالفيديو: هل ينجح مشروع تحلية المياه على شط العرب في ظل التلوث؟

تعتزم حكومة البصرة المحلية انشاء مشروع لتحلية المياه قرب شط العرب الذي يعاني من الملوثات والمواد السامة. فيما يؤكد متخصصون استحالة نجاح هذا المشروع في ظل البيئة الحالية.



واثبتت صورة للأقمار الصناعية التي نشرت في تقارير عالمية، ان شط العرب نهر من السم الممتلئ بشتى أنواع الملوّثات، بضمن تلك الملوثات أكثر من عشرين مادة سامة. وهذا ما يؤكد استحالة تنفيذ المشروع الذي احيل وفقاً لصلاحيات محافظ البصرة بدون مصادقة مجلس المحافظة بكلفة مالية بلغت ستة وتسعين مليار دينار. ومن هذا المنطلق، تصر السلطات في البصرة على اقامة مشروع تحلية ماء محيلة على نهر شط العرب، على الرغم من كون التقارير الرسمية والفحوص المختبرية اثبتت ان شط العرب يحتوي على مركّبات سمية وأخرى جرثومية.واثبتت صورة للأقمار الصناعية التي نشرت في تقارير عالمية، ان شط العرب نهر من السم الممتلئ بشتى أنواع الملوّثات، بضمن تلك الملوثات أكثر من عشرين مادة سامة. وهذا ما يؤكد استحالة تنفيذ المشروع الذي احيل وفقاً لصلاحيات محافظ البصرة بدون مصادقة مجلس المحافظة بكلفة مالية بلغت ستة وتسعين مليار دينار. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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