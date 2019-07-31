رسمياً.. 'كاس' تعلن تتويج الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا

2019-07-31 | 15:14
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أعلن الحساب الرسمي للترجي التونسي على "فيس بوك"، عن صدور قرار رسمي من المحكمة الرياضية الدولية بتتويجه بطلًا لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي "الترجي" على "فيس بوك": "رسميًا المحكمة الرياضية تعلن الترجي التونسي بطل إفريقيا".
وبدأ الترجي الاحتفال على حسابه الرسمي باللقب الإفريقي الذي حققه.
يذكر أن الترجي كان قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، النسخة قبل الماضية، بفوزه على النادي الأهلي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليصبح لقب النسخة الأخيرة، الثاني على التوالي.
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