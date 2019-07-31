رسمياً.. 'كاس' تعلن تتويج الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا

وكان الحكم بكاري جاساما، قد ألغى مباراة الوداد والترجي التونسي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد اعتراض مسؤولي الفريق المغربي على عدم وجود تقنية الفيديو ولجأ الفريقان للمحكمة الدولية لتقضي بينهما.ونشرت الصفحة الرسمية لنادي "الترجي" على "فيس بوك": "رسميًا المحكمة الرياضية تعلن الترجي التونسي بطل إفريقيا".

وبدأ الترجي الاحتفال على حسابه الرسمي باللقب الإفريقي الذي حققه.

يذكر أن الترجي كان قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، النسخة قبل الماضية، بفوزه على النادي الأهلي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليصبح لقب النسخة الأخيرة، الثاني على التوالي.

