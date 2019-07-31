واشنطن: الدبلوماسية مع إيران أولوية وصولا لاتفاق نووي أفضل

قال الأميرال مايكل جيلداي، مدير هيئة الأركان المشتركة ، الأربعاء، إنه يجب إعطاء الأولوية للجهود الدبلوماسية مع إيران للحصول على اتفاق نووي أفضل مما كان عليه أبان حكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وأضاف في تصريحات صحفية له، إن بلاده ملتزمة بمواصلة الضغوط على إيران لإجبارها على التفاوض، مشيرا إلى أن التركيز حاليًا على وجود الموارد الكافية في مياه الخليج للرد على أي استفزازات إيرانية.





وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد، أن عقوبات بلاده على إيران تحقق أهدافها حتى الآن.

وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن إيران ومليشيا الحوثي يعرقلون حل الأزمة في اليمن، وإنهاء معاناة شعبها.

ولفت بومبيو إلى أن الولايات المتحدة ستلعب دورًا مهمًا في حماية التجارة الدولية.

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وأشار إلى أن واشنطن تتعاون مع لندن من أجل التوصل إلى حلول بشأن السفينة المحتجزة التي ترفع علم بريطانيا.

وكشف أنه سيتم عرض الرؤية الأمريكية بشأن خطة السلام في الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، أن الإدارة الأمريكية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب.

وأقرت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا عقوبات جديدة على إيران شملت المرشد الإيراني علي خامنئي وعدداً من قادة مليشيا الحرس الثوري.





وجاءت الخطوة الأمريكية في ظل مجموعة من الخطوات العقابية لضرب قلب اقتصاد طهران منذ إعادة العمل بالعقوبات عام 2018 وانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/أيار قبل عام كامل.

وقال الرئيس الأمريكي أثناء توقيع أمر بفرض تلك العقوبات المالية: "رد قوي ومتناسب على تحركات إيران الاستفزازية المتزايدة".