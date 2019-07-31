التحالف العربي: لم نشن غارات على المحويت اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن مزاعم مليشيا الحوثي الإرهابية وعدد من المنظمات الدولية، استهداف التحالف العربي لمناطق مدنية في عدد من المديريات اليمنية.

وقال المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن المستشار منصور المنصور، الأربعاء، : إنه بمراجعة المعلومات والإحداثيات والصور التي سبقت وتلت العمليات تبيّن أن التحالف العربي في اليمن لم يستهدف منازل سكنية في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت.

وأشار المتحدث إلى إجراء تحقيقات ميدانية في 19 ادعاءً، واستمع إلى شهود عيان في الأراضي اليمنية، وكلها أكدت أن التحالف لم يستهدف مدرسة الراعي أو منطقة سعوان في صنعاء.

وشدد المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث منصور المنصور، على التزام التحالف العربي بالقانون الدولي الإنساني في التحقيق بجميع الادعاءات.