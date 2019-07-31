وزير الخارجية الإيراني: جاهزون للتفاوض مع جيراننا

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد بلاده للجلوس إلى طاولة مفاوضات مع دول الجوار الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وأضاف ظريف على هامش حضوره اجتماعا للحكومة الإيرانية عقد في العاصمة طهران، الأربعاء، أننا جاهزون دائما للحوار مع جيراننا إذا كان لديهم الاستعداد لهذا الأمر، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

ووصف وزير الخارجية الإيراني دولة الإمارات العربية المتحدة بـ"الدولة الجارة" إلى جانب السعودية والبحرين أيضا، لافتا إلى أن طهران مهتمة بإقامة علاقات على أساس حسن الجوار، وفق قوله.

وأشار ظريف إلى أن إيران ليس لديها خجل من التفاوض حول القضايا التي جرى التوافق عليها من قبل، داعيا المسؤولين الأمريكيين للتجاوب مع طلبات عديدة بغرض إجراء مقابلات صحفية إيرانية.

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وفي حين اعتبر الوزير الإيراني أن باب الدبلوماسية مع دول الجوار لا يزال مفتوحا، تحدثت الخارجية الإيرانية قبل يومين على لسان المتحدث باسمها عباس موسوي عن حل الخلافات عبر مائدة حوار دون شروط مسبقة.

وقال موسوي في بيان صحفي: "إن رد بلاده سيكون إيجابيا على أي إشارة تصدر في المقابل من الرياض تهدف إلى الحوار"، مردفا أن هناك مصالح إقليمية مشتركة ينبغي معها طرح الخلافات جانبا.





وقبل شهرين كشف ظريف، على هامش زيارة له إلى العراق بالتزامن حينها مع زيادة التوتر بين بلاده والولايات المتحدة التي عززت وجودها عسكريا في منطقة الشرق الأوسط، مقترحا لإبرام معاهدة عدم اعتداء بين طهران ودول الخليج العربي.

ولفت وزير الخارجية الإيراني، في 27 مايو/أيار الماضي، إلى أن المقترح المذكور لا يزال على الطاولة، على حد تعبيره.

وخلافا لسياسات بلاده الرامية إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، قال ظريف: "إن طهران تريد إقامة أفضل العلاقات مع دول منطقة الخليج العربي، وترحب كذلك بجميع مقترحات الحوار ونزع فتيل التوتر"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.