نورة الكعبي: نعمل على تنظيم انتخابات وفق أعلى معايير الدقة

قالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة عضو اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات: "إن اللجنة تعمل على تنظيم عملية انتخابية وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والموضوعية".

جاء ذلك خلال استعراضها اليوم الأربعاء آخر المستجدات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 مع نادي المراسلين الأجانب بأبوظبي ضمن سعي اللجنة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وسائل الإعلام وتعزيز الوعي والمعرفة بالعملية الانتخابية.

وأضافت أن اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل بما يتناسب مع مسيرة الإنجازات التي تحققت في جميع المجالات، ويواكب تطلعات قيادة دولة الإمارات التي تسعى دائما للوصول إلى المراكز الأولى.

وتابعت: "مسيرة تمكين المواطن في دولة الإمارات وتعزيز مساهمته في عملية صنع القرار مستمرة وتستلهم رؤاها من برنامج التمكين السياسي للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات".

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن برنامج التمكين السياسي عام 2005 بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين.

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ويهدف البرنامج إلى تمكين المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية، ويكون أكثر التصاقا بقضايا المواطنين وهمومهم والقادر على مناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها.

وأوضحت نورة الكعبي أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 هي تجسيد عملي للتطور النوعي للعملية الانتخابية ضمن برنامج تعزيز المشاركة السياسية الذي يرسخ مبدأ الشورى الذي تنتهجه دولة الإمارات، كما أنها خطوة مهمة لغرس ثقافة التنمية السياسية بين أفراد المجتمع.

وأكدت أن مشاركة الهيئات الانتخابية في انتخابات 2019 ضرورة وطنية تسهم في استمرار تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وتعزز من دوره والارتقاء بالعمل البرلماني لدولة الإمارات الذي ينطلق من خصوصية واحتياجات المجتمع الإماراتي.

وأشارت نورة الكعبي التي تشغل منصب رئيس لجنة الإعلام باللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن الإمارات تطمح إلى مشاركة فاعلة في العملية الانتخابية لتعزيز النهج الذي تسير عليه الدولة لتمكين أبنائها من المساهمة في رسم مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

ولفتت إلى أن تجربة دولة الإمارات البرلمانية تجربة وطنية خالصة تنتهج مبدأ التدرج في تحقيق التنمية السياسية وتتم وفق خطوات محددة يتم على أساسها تقييم كل خطوة والبناء عليها، وبما يسهم في المحافظة على المكتسبات وتعمق الانتماء للوطن.

وأثنت على الجهود الكبيرة التي تبذلها وسائل الإعلام في متابعة ونشر جميع الأخبار المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 التي كانت مساهما في تعزيز الوعي حول العملية الانتخابية والوصول إلى جميع شرائح المجتمع.