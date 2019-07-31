مصدر بخارجية الإمارات: اجتماع حرس الحدود بطهران لبحث تجاوزات الصيادين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية: "إن الاجتماع المشترك السادس لحرس الحدود والسواحل الذي عقد في طهران أمس جاء لبحث تجاوزات الصيادين".
وأضاف أن الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات الدورية السابقة للجنة المشتركة بين البلدين التي تم تشكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية للبلدين، وحل مسائل الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة عمليات التهريب ويأتي في سياق حرص الإمارات على شؤون مواطنيها بمن فيهم الصيادون.
وأبدى الزعابي ارتياحه للنتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي اقتصر حسب جدول الأعمال على ما يتصل بشؤون الصيادين المواطنين ووسائل الصيد المملوكة لهم، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات في ظل الاحتياجات العملية المتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين.
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