شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة الرئيس السوداني المعزول في 17 أغسطس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) ستبدأ محاكمة الرئيس السودانيّ المعزول عمر البشير في 17 أغسطس بتهم الفساد، وفقاً لما قاله محاميه، بعد أن تعذر نقل البشير اليوم (الأربعاء)، إلى مقر المحاكمة في وسط الخرطوم لأسباب أمنية.

ستبدأ محاكمة الرئيس السودانيّ المعزول عمر البشير في 17 أغسطس بتهم الفساد، وفقاً لما قاله محاميه، بعد أن تعذر نقل البشير اليوم (الأربعاء)، إلى مقر المحاكمة في وسط الخرطوم لأسباب أمنية.

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