شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: اعتزمت الانسحاب من السلطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه كان يعتزم إذا ما رفض الشعب الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، إجراء انتخابات مبكرة والتنحي.

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وذكرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية أن الرئيس السيسي تطرق إلى «تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر والظروف التي حدثت فيها خلال جلسة حكومة المحاكاة بالمؤتمر السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة».

وذكرت الصحيفة أن الرئيس المصري قال: «حرصنا أن يكون تصورنا هو إيجاد حل قوى جدا وجريء جدا للمشاكل الاقتصادية، في ظل تعرض الدولة لثورتين خلال 3 سنوات».

وأضاف السيسي: "قلت للحكومة لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة"، مؤكداً أنه سيتنحى بعد ذلك.