شكرا لقرائتكم خامنئي يحرض ضد البحرين ويدعم احتجاجات تلت إعدام مدانين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حرض المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، على البحرين بعد إعدام مدانين بحرينيين بالإرهاب مطلع الأسبوع.

وقال خامنئي، الذي تتدخل بلاده في عدد من دول المنطقة، في حسابه على تويتر، إن "إرادة الشعب ستنتصر في البحرين"، محرضاً على الاحتجاجات التي تلت إعدام المدانين.

وتتهم البحرين إيران بإذكاء تيار التطرف بها.

وتعود تفاصيل القضية التي أعدم فيها المدانان إلى قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق وألمانيا و46 متهماً في الداخل، بالإعداد والتخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل البحرين، حيث قام المتهمون الهاربون في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في البحرين، وتجنيد عناصر أخرى للتنظيم، وتزويدهم بالأسلحة والذخائر بعد تهريبها إلى داخل البلاد، وتزويدهم بالأموال اللازمة، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.