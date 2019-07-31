دان قائد ​الثورة الإسلامية​ الايرانية ​علي خامنئي​ "جريمة ​اعدام​ شابين بحرنيين على يد نظام آل خليفة الحاكم"، مؤكداً أنه "لن يدوم الظلم والجور وسوف تنتصر أخيراً إرادة الشعوب المطالبة بالعدالة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي: سوف تنتصر ارادة الشعوب التي تنشد العدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.