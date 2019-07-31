وزير الخارجية البحريني أكد حرص بلاده على تأمين ممرات التجارة والطاقة

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن "الاجتماع العسكري الذي تستضيفه المنامة اليوم الأربعاء، يؤكد حرص البحرين على تأمين ممرات التجارة والطاقة"، مشيراً إلى أن "البحرين تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والحلفاء والشركاء الدوليين، لتأمين حرية الملاحة في مياه الخليج ومضيق هرمز، وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم".
وشدد على أن "المرحلة الراهنة وما فيها من تحديات وتهديدات لأمن المنطقة، تستوجب ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لردع كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين".
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