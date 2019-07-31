وزير الخارجية البحريني أكد حرص بلاده على تأمين ممرات التجارة والطاقة

أكد وزير الخارجية ​البحرين​ي خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن "الاجتماع العسكري الذي تستضيفه ​المنامة​ اليوم الأربعاء، يؤكد حرص البحرين على تأمين ممرات التجارة و​الطاقة​"، مشيراً إلى أن "البحرين تحرص على تعزيز التعاون مع ​دول مجلس التعاون​ ​الخليج​ي والحلفاء والشركاء الدوليين، لتأمين حرية الملاحة في مياه الخليج و​مضيق هرمز​، وتعزيز ​الأمن​ والاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية من ​العالم​".

وشدد على أن "المرحلة الراهنة وما فيها من تحديات وتهديدات لأمن المنطقة، تستوجب ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية واضطلاع ​المجتمع الدولي​ بمسؤولياته لردع كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين".