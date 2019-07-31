"داعش" أعلن مسؤوليته عن هجومين تسببا بسقوط 40 جنديا نيجيريا بين قتيل وجريح

أعلن تنظيم "داعش"، عبر وكالة "أعماق" للأنباء التابعة له، مسؤوليّته عن سقوط أكثر من 40 جنديًّا بين قتيل وجريح في هجومين منفصلين بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.
وأوضح أنّ "مسلّحيه هاجموا موقعًا عسكريًّا في باجا وقتلوا 15 جنديًّا على الأقل، من ثمّ شنّوا هجومًا آخر على ثكنة للجيش في بلدة بنشيك، حيث قتل 25 جنديًّا، وأُصيب آخرون.
ومطلع الأسبوع، أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأنّ "عناصر من جماعة "بوكو حرام" شنّوا هجومًا قتلوا خلاله 23 شخصًا عقب مراسم تشييع في قرية في شمال شرق نيجيريا".
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