أبدى مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية الإماراتية سالم محمد الزعابي، ارتياحه لنتائج الإجتماع الدولي المشترك السادس لفرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران، الّذي عُقد في طهران أمس".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "الاجتماع يأتي استكمالًا للقاءات الدورية السابقة للجنة المشتركة بين البلدين، الّتي تمّ تشكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية للبلدين وحلّ مسائل الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة عمليات التهريب، ويأتي في سياق حرص الإمارات على شؤون مواطنيها بمن فيهم الصيادون".
وذكر الزعابي أنّ "الاجتماع اقتصر بحسب جدول الأعمال، على ما يتّصل بشؤون الصيادين المواطنين ووسائل الصيد المملوكة لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالخارجية الإماراتية: مرتاحون لنتائج اجتماع فرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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