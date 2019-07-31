مسؤول بالخارجية الإماراتية: مرتاحون لنتائج اجتماع فرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران

أبدى مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية ​الإمارات​ية سالم محمد الزعابي، ارتياحه لنتائج الإجتماع الدولي المشترك السادس لفرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات و​إيران​، الّذي عُقد في ​طهران​ أمس".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "الاجتماع يأتي استكمالًا للقاءات الدورية السابقة للجنة المشتركة بين البلدين، الّتي تمّ تشكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية للبلدين وحلّ مسائل الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة عمليات التهريب، ويأتي في سياق حرص الإمارات على شؤون مواطنيها بمن فيهم الصيادون".

وذكر الزعابي أنّ "الاجتماع اقتصر بحسب جدول الأعمال، على ما يتّصل بشؤون الصيادين المواطنين ووسائل الصيد المملوكة لهم".