الجيش الأردني: إحباط تسلل 18 شخصاً حاولوا تهريب مواد مخدرة من سوريا

أعلن ​الجيش الأردني​ عن "إحباط تسلل 18 شخصاً، حاولوا تهريب مواد مخدرة من ​سوريا​، خلال ​الساعات​ الـ 24 الماضية"، مشيراً إلى أن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ​محاولة تسلل​ 18 شخصاً حاولوا اجتياز الساتر من ​الأراضي السورية​ باتجاه الأراضي الأردنية".

ولفت إلى أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وفروا جميعاً إلى داخل العمق السوري"، مشيراً إلى أنه "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط مليون وستين ألف وخمس حبات من حبوب الكبتاجون المخدرة، وقطعة سلاح واحدة من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة".