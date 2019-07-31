مثول عشرات المتظاهرين أمام القضاء في هونغ كونغ بتهمة المشاركة بأحداث شغب

مَثل عشرات المتظاهرين أمام القضاء في هونغ كونغ، إثر توجيه الاتهام لهم بالمشاركة في أحداث شغب، ما من شأنه مفاقمة التوتر.
وتشهد هونغ كونغ أسوأ أزمة في تاريخها المعاصر، إثر خروج تظاهرات ضخمة، سلميّة بالعموم، منذ 9 حزيران الماضي ضدّ الحكومة المحلية المؤيّدة للصين. وقد رافقت التظاهرات مواجهات متفرّقة بين عناصر من الشرطة ومحتجين.
وتزامن أمس الإعلان عن توجيه تهمة المشاركة في أعمال شغب لـ44 من بين الموقوفين، مع وقوع اشتباكات جديدة أمام مركز الشرطة في حي كواي شونغ، حيث جرت التوقيفات.
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