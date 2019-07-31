منظمة الهجرة: وفاة 15 مهاجرا إثيوبيا علقوا في قارب بدون طعام أو ماء لأسبوع

أعلنت ​منظمة الهجرة​ التابعة للأمم المتحدة، "مقتل 15 مهاجرًا إثيوبيًّا، بعدما علقوا في قارب من دون طعام أو ماء لأسبوع كامل، اثر تعطل محرّكه في عرض البحر، خلال رحلة من ​جيبوتي​ إلى ​اليمن​".

وأوضحت المنظمة أنّ "أكثر من 90 مهاجرًا إثيوبيًّا كانوا عالقين في القارب"، ونقلت عن ناجين أنّ "البعض تُوُفي بسبب الجوع والعطش والبعض غرق عندما أُلقي به من على ظهر القارب، والآخرين توفّوا في اليمن لأنّهم لم يستطيعوا الوصول إلى المراكز الصحية بالسرعة الكافية".

ويشهد اليمن حربًا منذ عام 2014 بين جماعة "​أنصار الله​" والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به ​عبد ربه منصور هادي​، وقد تصاعدت في آذار 2015 مع تدخّل ​السعودية​ على رأس تحالف عسكري دعمًا للقوات الحكومية.