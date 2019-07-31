السفير الأميركي بإسرائيل: نؤمن بالحكم الذاتي للفلسطينيين وليس الدولة

كشف ​السفير الأميركي​ لدى إسرائيل، ​ديفيد فريدمان​ أن "​الإدارة الأميركية​ تؤمن بالحكم الذاتي والمدني الفلسطيني، وليس ​الدولة الفلسطينية​"، مشيراً إلى "اننا نؤمن بالحكم الذاتي الفلسطيني، نحن نؤمن بالحكم الذاتي والمدني الفلسطيني، نعتقد أن الحكم الذاتي يجب أن يمتد حتى النقطة التي يتداخل فيها مع ​الأمن الإسرائيلي​، إنه وضع معقد جدا".

ورفض المخاوف من أن الأمور تنزلق باتجاه حل الدولة الواحدة، قائلا " لا أعتقد أن أي شخص مسؤول في إسرائيل، يسعى من أجل حل الدولة الواحدة"، مشيراً إلى "أنني لا أعتقد أن هناك بالفعل حركة سياسية جادة في إسرائيل، تسعى إلى حل الدولة الواحدة، ولا أعتقد أن أيا من الأعمال التي قامت بها إسرائيل أو نحن، خلال العامين الماضيين تقودنا الى هذه النقطة".